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Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки програмі “Велике будівництво” нове покриття отримає автомобільна дорога національного значення Н-11 від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською областю.
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R2
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:50
14,502 км - 14 тысяч 502 километра? ))))
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maxshurko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:57
Хм. Що за ЗЕп*здіж? Дорогу вже 3 роки ремонтують
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kyiv7777
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:55
Цє зрада! Теперь не будем по полям ездить? )
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yalta1965
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