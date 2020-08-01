Завдяки програмі “Велике будівництво” нове покриття отримає автомобільна дорога національного значення Н-11 від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською областю.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:49
Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото)
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Дивися повний текст Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото).
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