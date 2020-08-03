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Стартував ремонт дороги
Дніпро - Миколаїв (фото)

Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото)
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:49

Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки програмі “Велике будівництво” нове покриття отримає автомобільна дорога національного значення Н-11 від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською областю.

Дивися повний текст Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:50

14,502 км - 14 тысяч 502 километра? ))))
maxshurko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:57

Хм. Що за ЗЕп*здіж? Дорогу вже 3 роки ремонтують
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:55

Цє зрада! Теперь не будем по полям ездить? )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:11

новость с опозданием дней так на 10

maxshurko
столько сколько и написно 14км 502м

yalta1965
по полям будете, читайте внимательней - до границы с Николаевской областью, т.е. до поворота "в поля".
Трасса до Казанки, как и дороги самого Николаева уже который год оставляют желать лучшего. "Николаев - бандисткий город" (c)Бубочка https://www.youtube.com/watch?v=er8QtRlDSfo

Пару дней как вернулся из недельного отпуска в Одессу, трассу Кривой рог-Днепр тоже не помешало бы привести в порядок в этом столетии - еще то позорище для такой области как Днепропетровская, Зезедент как-никак с Кр.Рога Днепропетровской области :lol:
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:26

Как там аборигены живут такого ужаса нигде наверно в мире нет ямы с размером на все авто...
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:55

Пару лет назад ехал из Николаева в Кр.Рог. Так маршрутка бОльшую часть пути ехала через поля по грунтовке, вдалеке от трассы.
Обратно ехал на автобусе по пресловутой "дороге", вышло на часа 3 дольше.
oleggg1986
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