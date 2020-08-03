Завдяки програмі “Велике будівництво” нове покриття отримає автомобільна дорога національного значення Н-11 від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською областю.
Дивися повний текст Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото).
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:49
Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартував ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (фото).
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:11
новость с опозданием дней так на 10
maxshurko
столько сколько и написно 14км 502м
yalta1965
по полям будете, читайте внимательней - до границы с Николаевской областью, т.е. до поворота "в поля".
Трасса до Казанки, как и дороги самого Николаева уже который год оставляют желать лучшего. "Николаев - бандисткий город" (c)Бубочка
Пару дней как вернулся из недельного отпуска в Одессу, трассу Кривой рог-Днепр тоже не помешало бы привести в порядок в этом столетии - еще то позорище для такой области как Днепропетровская, Зезедент как-никак с Кр.Рога Днепропетровской области
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Вів 04 сер, 2020 22:26
Как там аборигены живут такого ужаса нигде наверно в мире нет ямы с размером на все авто...
Додано: Сер 05 сер, 2020 01:55
Пару лет назад ехал из Николаева в Кр.Рог. Так маршрутка бОльшую часть пути ехала через поля по грунтовке, вдалеке от трассы.
Обратно ехал на автобусе по пресловутой "дороге", вышло на часа 3 дольше.
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