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За підробку паспортів хочуть
посилити відповідальність...

За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48

За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроєкті.

Дивися повний текст За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність та збільшити штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48

штраф за поддельный паспорт? :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:13

  Rainbow написав:штраф за поддельный паспорт? :)

Читаем на пару слов дальше:
або обмеженням волі на строк до 3 років. На цей час обмеження свободи громадян не передбачене;
_hunter
 
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