Про це сказано в законопроєкті.
Дивися повний текст За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність та збільшити штрафи.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48
За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність та збільшити штрафи.
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:13
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