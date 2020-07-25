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За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроєкті.
Дивися повний текст За підробку паспортів хочуть посилити відповідальність та збільшити штрафи
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R2
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48
штраф за поддельный паспорт? :)
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Rainbow
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:13
Rainbow написав:
штраф за поддельный паспорт?
Читаем на пару слов дальше:
або обмеженням волі на строк до 3 років. На цей час обмеження свободи громадян не передбачене;
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_hunter
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