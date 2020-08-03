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Київ може залишитися в "зеленій" зоні карантину ще на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава управління Госпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.
Дивися повний текст Київ може залишитися в \"зеленій\" зоні карантину ще на тиждень
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:52
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