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Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін прийняв постанову №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".
Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:10
жгите зеленые!
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