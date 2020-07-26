Кабмін прийняв постанову №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".
Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09
Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими.
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37
+1
Им там совсем амфетамины мозги расплавили?
Ну, як там кажуть: "Ніколи знову?"
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 05 сер, 2020 07:18
Давай,мразь мочи своих избирателей!! Пусть последнее отдают и дохнут. Только смотри, вдруг, они тебя возненавидят -Брэхло!
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