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Субсидія - тепер теж дохід:
правила призначення...

Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09

Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін прийняв постанову №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:10

жгите зеленые!
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37

  ruslan42212 написав:жгите зеленые!

+1

Им там совсем амфетамины мозги расплавили?

Ну, як там кажуть: "Ніколи знову?" 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:18

Давай,мразь мочи своих избирателей!! Пусть последнее отдают и дохнут. Только смотри, вдруг, они тебя возненавидят -Брэхло!
imukrainian79
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