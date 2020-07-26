Кабмін прийняв постанову №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".
Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09
Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими.
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37
+1
Им там совсем амфетамины мозги расплавили?
Ну, як там кажуть: "Ніколи знову?"
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 05 сер, 2020 07:18
Давай,мразь мочи своих избирателей!! Пусть последнее отдают и дохнут. Только смотри, вдруг, они тебя возненавидят -Брэхло!
Додано: Сер 05 сер, 2020 17:17
Субсидии вообще нужно отменять. Смысл введения субсидий был в том, чтобы позволить олигархам-монополистам и госпредприятиям завышать цены на коммунальные услуги, оплачивая неадекватно завышенные цены из госбюджета за счет налогоплательщиков.
При нормальном рынке если у людей не хватает денег на коммунальные услуги, стоимость коммунальных услуг снижается. Чтобы не снижать цены на коммунальные услуги, а наоборот повышать их, коррупционеры придумали субсидии. Т.е. за тех у кого не хватает денег на черезмерно раздутые тарифы, вынуждены доплачивать все остальные - в виде повышенных налогов.
В результате за счет субсидий имеем непомерно раздутые и безумно дорогие тарифы и огромные налоги, а прибыль от этого получают олигархи и госчиновники-коррупционеры.
Додано: Сер 05 сер, 2020 17:42
Труси-хрестик...
1 Податки це затрати
2 Податки у вартості газу становлять 80%
3 Якщо затрати збільшуються - прибуток зменшується.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 06 сер, 2020 02:02
Я нищий пенсионер категорически против субсидий,бесплатного проезда которым не многие могут пользоваться различных подачек в виде дешёвых макарон и прочих подачек. Любой нынешний пенсионер заработки на нормальное питание, отопление и освещение своего жилья. Пенсионер не должен жить на средства своих детей и обьедать внуков. Просто нужно платить пенсии которые мы заработали, а не подачки которые ниже прожиточного минимума!
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:05
Re: Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
Субсидії - зло. І повинні бути скасовані.
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