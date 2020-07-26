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Субсидія - тепер теж дохід:
правила призначення...

Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09

Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін прийняв постанову №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

Дивися повний текст Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:10

жгите зеленые!
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37

  ruslan42212 написав:жгите зеленые!

+1

Им там совсем амфетамины мозги расплавили?

Ну, як там кажуть: "Ніколи знову?" 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:18

Давай,мразь мочи своих избирателей!! Пусть последнее отдают и дохнут. Только смотри, вдруг, они тебя возненавидят -Брэхло!
imukrainian79
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:17

Субсидии вообще нужно отменять. Смысл введения субсидий был в том, чтобы позволить олигархам-монополистам и госпредприятиям завышать цены на коммунальные услуги, оплачивая неадекватно завышенные цены из госбюджета за счет налогоплательщиков.

При нормальном рынке если у людей не хватает денег на коммунальные услуги, стоимость коммунальных услуг снижается. Чтобы не снижать цены на коммунальные услуги, а наоборот повышать их, коррупционеры придумали субсидии. Т.е. за тех у кого не хватает денег на черезмерно раздутые тарифы, вынуждены доплачивать все остальные - в виде повышенных налогов.

В результате за счет субсидий имеем непомерно раздутые и безумно дорогие тарифы и огромные налоги, а прибыль от этого получают олигархи и госчиновники-коррупционеры.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:23

Амвросий
Хоть одна здравая мысль.
pit
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:42

  Амвросий написав:непомерно раздутые и безумно дорогие тарифы и огромные налоги, а прибыль от этого получают олигархи и госчиновники-коррупционеры.
Труси-хрестик...
1 Податки це затрати
2 Податки у вартості газу становлять 80%
3 Якщо затрати збільшуються - прибуток зменшується.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 02:02

Я нищий пенсионер категорически против субсидий,бесплатного проезда которым не многие могут пользоваться различных подачек в виде дешёвых макарон и прочих подачек. Любой нынешний пенсионер заработки на нормальное питание, отопление и освещение своего жилья. Пенсионер не должен жить на средства своих детей и обьедать внуков. Просто нужно платить пенсии которые мы заработали, а не подачки которые ниже прожиточного минимума!
yurij_kozlov_1959
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:05

Re: Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...

Субсидії - зло. І повинні бути скасовані.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:29

  budivelnik написав:Труси-хрестик...
1 Податки це затрати
2 Податки у вартості газу становлять 80%
3 Якщо затрати збільшуються - прибуток зменшується.


Если вычесть пенсии, то большая часть оставшихся налогов идет на закупки у олигархов по десятикратной цене. Зеленый тариф и закрытие АЭС в пользу угольным станциям загрязняющим экологию напомнить?

А налоги 80% - это вообще абсурд.
В сумме налоги не должны превышать более 10%
Амвросий
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