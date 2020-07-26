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Субсидія - тепер теж дохід:
правила призначення...

Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:19

  Амвросий написав:
  budivelnik написав:Труси-хрестик...
1 Податки це затрати
2 Податки у вартості газу становлять 80%
3 Якщо затрати збільшуються - прибуток зменшується.
Если вычесть пенсии, то большая часть оставшихся налогов идет на закупки у олигархов по десятикратной цене. Зеленый тариф и закрытие АЭС в пользу угольным станциям загрязняющим экологию напомнить?
А налоги 80% - это вообще абсурд.
В сумме налоги не должны превышать более 10%
Абсурд це популізм
1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)
2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік

Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ
Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію?
Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?
І що краще
Непрямі податки на газ ,які платять навіть ті хитровимахані які офіційно не працюють але живуть в хоромах
Чи прямі податки на зарплату ( які взагалі не платять ті хто в тіні)?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:37

  budivelnik написав:Абсурд це популізм
1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)


я впринципе не против того, чтобі алкоголь и тютюн обкладывали такими зверскими налогами. Это не товар первой необходимости, а наоборот вредные товары.

  budivelnik написав:2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік


а вот газ - это энергоресурс, цена которого заложена во все товары и продукты. Поэтому обкладывать газ такими космическими налогами - это преднамеренное зло.

  budivelnik написав:Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ
Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію?
Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?


Это уже манипуляция и ваша попытка ввести в заблуждение. И вот почему.

Госбюджет Украины на 2020 - 1'095'580.4 млн.грн
Бюджет ПФ Украины 2020 - 172'576 млн.грн

Итого - выплата пенсий составляет всего 172576/1095580.4 = 15% от собираемых налогов.

Поэтому сказки про то, что пенсии якобы пожирают все собираемые налоги, рассказывать не нужно. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:53

  Амвросий написав:
  budivelnik написав:Абсурд це популізм
1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)
я впринципе не против того, чтобі алкоголь и тютюн обкладывали такими зверскими налогами. Это не товар первой необходимости, а наоборот вредные товары.
  budivelnik написав:2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
а вот газ - это энергоресурс, цена которого заложена во все товары и продукты. Поэтому обкладывать газ такими космическими налогами - это преднамеренное зло.

Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн...
Питання
А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить?
От і знайшли рішення
1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку
А працюючі офіційно - захишені зменшенням ЄСВ, грубо газом змусили халявщиків оплачувати пенсії їх же батькам...
  Амвросий написав:
  budivelnik написав:Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ
Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію?
Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?
Это уже манипуляция и ваша попытка ввести в заблуждение. И вот почему.

Госбюджет Украины на 2020 - 1'095'580.4 млн.грн
Бюджет ПФ Украины 2020 - 172'576 млн.грн

Итого - выплата пенсий составляет всего 172576/1095580.4 = 15% от собираемых налогов.

Поэтому сказки про то, что пенсии якобы пожирают все собираемые налоги, рассказывать не нужно. :)
Є брехня
Є нагла брехня
А є маразм.
1 Можна глянути Бюджет 2019 року для Пенсійного фонду
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2019-%D0%BF#Text
Власні доходи - 245 798 622,7 грн
....
Дотації з Бюджету України - 181 683 182,2
....
Усього доходів - 438 916 473,7
.....
Усього видатків - 438 516 874,6
2 Можна перевірити на пальцях
https://www.pfu.gov.ua/1617635-chyselnist-pensioneriv-ta-serednij-rozmir-yih-pensij-stanom-na-01-04-2019/
Станом на 01 квітня 2019 року на обліку в органах Пенсійного фонду України перебувало 11,4 млн пенсіонерів, середній розмір їх пенсії становив 2899,04 гривень
11,4 млн * 12 місяців * 2899 грн=396583 млн грн

Тепер розумієте де в два рази помилились?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:06

  budivelnik написав:Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн...
Питання
А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить?
От і знайшли рішення
1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку


Тоесть ты считаешь это нормальным - таким способом обкладывать налогами тех, кто доходов вообще не получает? Я знаю таких людей, которые доходов вообще не получают (ни официально, ни неофициально), но вынуждены платить подобные налоги.

Тогда почему-бы и тебя не обкладывать налогом в 10 раз большим, чем все твои твои доходы? Это будет честно, ты ведь за это выступаешь и поддерживаешь налоги, которые многократно превышают доход? Я тебя правильно понял?

Тебя не смущает что 80% населения сидит на субсидиях и льготах, ктото при этом получает огромные доходы за счет высоких цен. А тот кто работает, оплачивает эти огромные цены не только за себя, но и за остальных в виде налогов? Как следствие, те кто ещё как-то работает вынуждены тянуть на себе постоянно увеличивающийся груз расходов за тех кто не работает или оформлен на рабскую пайку с субсидией. Это нормально по твоему?
Амвросий
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