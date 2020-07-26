Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
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budivelnik написав:Труси-хрестик... 1 Податки це затрати 2 Податки у вартості газу становлять 80% 3 Якщо затрати збільшуються - прибуток зменшується.
Если вычесть пенсии, то большая часть оставшихся налогов идет на закупки у олигархов по десятикратной цене. Зеленый тариф и закрытие АЭС в пользу угольным станциям загрязняющим экологию напомнить? А налоги 80% - это вообще абсурд. В сумме налоги не должны превышать более 10%
Абсурд це популізм 1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік) 2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію? Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази? І що краще Непрямі податки на газ ,які платять навіть ті хитровимахані які офіційно не працюють але живуть в хоромах Чи прямі податки на зарплату ( які взагалі не платять ті хто в тіні)?
budivelnik написав:Абсурд це популізм 1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)
я впринципе не против того, чтобі алкоголь и тютюн обкладывали такими зверскими налогами. Это не товар первой необходимости, а наоборот вредные товары.
budivelnik написав:2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
а вот газ - это энергоресурс, цена которого заложена во все товары и продукты. Поэтому обкладывать газ такими космическими налогами - это преднамеренное зло.
budivelnik написав:Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію? Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?
Это уже манипуляция и ваша попытка ввести в заблуждение. И вот почему.
budivelnik написав:Абсурд це популізм 1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)
я впринципе не против того, чтобі алкоголь и тютюн обкладывали такими зверскими налогами. Это не товар первой необходимости, а наоборот вредные товары.
budivelnik написав:2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
а вот газ - это энергоресурс, цена которого заложена во все товары и продукты. Поэтому обкладывать газ такими космическими налогами - это преднамеренное зло.
Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн... Питання А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить? От і знайшли рішення 1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку А працюючі офіційно - захишені зменшенням ЄСВ, грубо газом змусили халявщиків оплачувати пенсії їх же батькам...
Амвросий написав:
budivelnik написав:Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію? Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?
Это уже манипуляция и ваша попытка ввести в заблуждение. И вот почему.
budivelnik написав:Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн... Питання А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить? От і знайшли рішення 1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку
Тоесть ты считаешь это нормальным - таким способом обкладывать налогами тех, кто доходов вообще не получает? Я знаю таких людей, которые доходов вообще не получают (ни официально, ни неофициально), но вынуждены платить подобные налоги.
Тогда почему-бы и тебя не обкладывать налогом в 10 раз большим, чем все твои твои доходы? Это будет честно, ты ведь за это выступаешь и поддерживаешь налоги, которые многократно превышают доход? Я тебя правильно понял?
Тебя не смущает что 80% населения сидит на субсидиях и льготах, ктото при этом получает огромные доходы за счет высоких цен. А тот кто работает, оплачивает эти огромные цены не только за себя, но и за остальных в виде налогов? Как следствие, те кто ещё как-то работает вынуждены тянуть на себе постоянно увеличивающийся груз расходов за тех кто не работает или оформлен на рабскую пайку с субсидией. Это нормально по твоему?