Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
budivelnik написав:Труси-хрестик... 1 Податки це затрати 2 Податки у вартості газу становлять 80% 3 Якщо затрати збільшуються - прибуток зменшується.
Если вычесть пенсии, то большая часть оставшихся налогов идет на закупки у олигархов по десятикратной цене. Зеленый тариф и закрытие АЭС в пользу угольным станциям загрязняющим экологию напомнить? А налоги 80% - это вообще абсурд. В сумме налоги не должны превышать более 10%
Абсурд це популізм 1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік) 2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію? Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази? І що краще Непрямі податки на газ ,які платять навіть ті хитровимахані які офіційно не працюють але живуть в хоромах Чи прямі податки на зарплату ( які взагалі не платять ті хто в тіні)?
budivelnik написав:Абсурд це популізм 1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)
я впринципе не против того, чтобі алкоголь и тютюн обкладывали такими зверскими налогами. Это не товар первой необходимости, а наоборот вредные товары.
budivelnik написав:2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
а вот газ - это энергоресурс, цена которого заложена во все товары и продукты. Поэтому обкладывать газ такими космическими налогами - это преднамеренное зло.
budivelnik написав:Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію? Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?
Это уже манипуляция и ваша попытка ввести в заблуждение. И вот почему.
budivelnik написав:Абсурд це популізм 1 Алкоголь-тютюн = 80% податки ( Акциз+ПДВ з цих товарів 30 млрд грн в рік)
я впринципе не против того, чтобі алкоголь и тютюн обкладывали такими зверскими налогами. Это не товар первой необходимости, а наоборот вредные товары.
budivelnik написав:2 Газ = 80% податки (Нафтогаз в Бюджет 120 млрд в рік),субсидії=40 млрд в рік,таким чином чисті податки з газу=80 млрд в рік
а вот газ - это энергоресурс, цена которого заложена во все товары и продукты. Поэтому обкладывать газ такими космическими налогами - это преднамеренное зло.
Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн... Питання А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить? От і знайшли рішення 1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку А працюючі офіційно - захишені зменшенням ЄСВ, грубо газом змусили халявщиків оплачувати пенсії їх же батькам...
Амвросий написав:
budivelnik написав:Таким чином те що сплатили алко+тютюно залежні+ податки з газу=45% Пенсійного фонду , ще 55% забезпечують податки по ЄСВ Ви виступаєте за те щоб пенсіонери отримали в два рази нижчу пенсію? Чи за те щоб ЄСВ збільшили в 2 рази?
Это уже манипуляция и ваша попытка ввести в заблуждение. И вот почему.
budivelnik написав:Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн... Питання А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить? От і знайшли рішення 1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку
Тоесть вы считаете это нормальным - таким способом обкладывать налогами тех, кто доходов вообще не получает? Я знаю таких людей, которые доходов вообще не получают (ни официально, ни неофициально), но вынуждены платить подобные налоги.
Тогда почему-бы и вас не обкладывать налогом в 10 раз большим, чем все ваши доходы? Это будет честно, вы ведь за это выступаете и поддерживаете налоги, которые многократно превышают доход? Я вас правильно понял?
Вас не смущает что 80% населения сидит на субсидиях и льготах, ктото при этом получает огромные доходы за счет высоких цен. А тот кто работает, оплачивает эти огромные цены не только за себя, но и за остальных в виде налогов? Как следствие, те кто ещё как-то работает вынуждены тянуть на себе постоянно увеличивающийся груз расходов за тех кто не работает или оформлен на рабскую пайку с субсидией. Это нормально по вашему?
Вас конечно подобная система может устраивать, но долго так продолжаться не может. Когда куча людей сидит на субсидиях, а те кто реально работает вынуждены тянуть неподъёмную ношу, обеспечивая не только себя, но и всех остальных. Которых становится все больше и больше.
В медицине такое есть - если человек повредил одну ногу, то на вторую ногу нагрузка увеличивается и если поврежденную ногу восстановить не удалось, то оставшаяся от большой нагрузки тоже начинает выходить из строя. Также и со всеми другими органами, если увеличить нагрузку выше нормы, то орган просто быстро выходит из строя.
Если вы считаете что это нормально, когда большая часть населения сидит на субсидиях, а остальные вынуждены вкалывать, чтобы прокормить и себя и тех кто на субсидиях. И заплатить завышенные тарифы для повышения доходов олигарха. То я вас огорчу - долго так не будет. Скоро тех кто работает не станет. Они вымрут как мамонты. И такие как вы, которые привыкли сидеть на субсидиях, останетесь без субсидий. Это время наступит. Но тогда уже исправить что либо не получится. Работы просто не будет. Все производства разбегутся в другие страны.
А олигархи которые все это время получали суперприбыли за счет субсидий и которых вы защищаете, они просто выведут все свои деньги за границу. И поминай как звали.
Амвросий написав:Я знаю таких людей, которые доходов вообще не получают (ни официально, ни неофициально), но вынуждены платить подобные налоги.
А що -так можна було..???? Класна ідея. А можна я нею скористаюсь? Зараз працюючи я плачу 1000 грн/день різних податків і при цьому я й барига і як тільки мене тут не обзивали.... А виявляється 1 Якщо продам все з допомогою чого зараз заробляю собі і на податки , звільню десяток людей з роботи 2 Після цього куплю дачку під Одессою і квартирку на Хрещатику+ який небуть Порш з двигуном в 4,8 літра.....стану безробітним 3 Після цього буду писати на форумі що амбросій мені казав що це нормально і хай оплатять мені квартиру-паливо на машину ну і хавчик з одягом...
Правильно я зрозумів вашу позицію? А то я як останній лох податки плачу. і на субсидії не претендую+закликаю всіх хто халявщик -не чекати подачок.а самому про себе подбати.