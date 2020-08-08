Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення...

Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:06

budivelnik написав: Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн...

Питання

А як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить?

От і знайшли рішення

1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку Є 19 млн домогосподарств , в яких живе 25 млн працездатного віку, з яких офіційно працює 12 млн...ПитанняА як хоч трошки навантажити тих хто доходи отримує - а податки не платить?От і знайшли рішення1000 м3 на одне домогосподарство ( в середньому) в якому проживає один не платник = 7000 грн в рік додлаткового невидимого податку

Тоесть вы считаете это нормальным - таким способом обкладывать налогами тех, кто доходов вообще не получает? Я знаю таких людей, которые доходов вообще не получают (ни официально, ни неофициально), но вынуждены платить подобные налоги.Тогда почему-бы и вас не обкладывать налогом в 10 раз большим, чем все ваши доходы? Это будет честно, вы ведь за это выступаете и поддерживаете налоги, которые многократно превышают доход? Я вас правильно понял?Вас не смущает что 80% населения сидит на субсидиях и льготах, ктото при этом получает огромные доходы за счет высоких цен. А тот кто работает, оплачивает эти огромные цены не только за себя, но и за остальных в виде налогов? Как следствие, те кто ещё как-то работает вынуждены тянуть на себе постоянно увеличивающийся груз расходов за тех кто не работает или оформлен на рабскую пайку с субсидией. Это нормально по вашему?Вас конечно подобная система может устраивать, но долго так продолжаться не может. Когда куча людей сидит на субсидиях, а те кто реально работает вынуждены тянуть неподъёмную ношу, обеспечивая не только себя, но и всех остальных. Которых становится все больше и больше.В медицине такое есть - если человек повредил одну ногу, то на вторую ногу нагрузка увеличивается и если поврежденную ногу восстановить не удалось, то оставшаяся от большой нагрузки тоже начинает выходить из строя. Также и со всеми другими органами, если увеличить нагрузку выше нормы, то орган просто быстро выходит из строя.Если вы считаете что это нормально, когда большая часть населения сидит на субсидиях, а остальные вынуждены вкалывать, чтобы прокормить и себя и тех кто на субсидиях. И заплатить завышенные тарифы для повышения доходов олигарха. То я вас огорчу - долго так не будет. Скоро тех кто работает не станет. Они вымрут как мамонты. И такие как вы, которые привыкли сидеть на субсидиях, останетесь без субсидий. Это время наступит. Но тогда уже исправить что либо не получится. Работы просто не будет. Все производства разбегутся в другие страны.А олигархи которые все это время получали суперприбыли за счет субсидий и которых вы защищаете, они просто выведут все свои деньги за границу. И поминай как звали.