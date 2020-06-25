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Центр Біржових Технологій,
відгуки: компанія, яка...

Центр Біржових Технологій, відгуки: компанія, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42

Центр Біржових Технологій, відгуки: компанія, яка...

Пропонуємо до обговорення:
Центр Біржових Технологій - компанія, яка на сьогоднішній день є лідером по навчанню бізнесу на фінансових ринках в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42

Я проходила в ЦБТ обучающий курс по торговле на финансовых рынках, стоил он не мало, к слову говоря. После обучения менеджер предложил мне открыть торговый счет в компании Телетрейд. Я решила попробовать, открыла счет, закинула на него 8 тыс. долларов, но поскольку торговать сама еще боялась, менеджер сказал, что я могу подключиться к проекту Синхронная торговля. Сначала все было хорошо, потом деньги по чуть-чуть стали сливаться, когда осталось всего 1400$, я решила, что пора прекращать, и вот тут меня ждал нежданчик, оказалось, что Телетрейд не выводит деньги, заявки отклоняют одну за другой! Вот так меня развели на 8 тысяч! И я, как мне потом удалось выяснить далеко не одна такая.
jhgfsajh
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