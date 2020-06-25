Центр Біржових Технологій, відгуки: компанія, яка...

Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42

Я проходила в ЦБТ обучающий курс по торговле на финансовых рынках, стоил он не мало, к слову говоря. После обучения менеджер предложил мне открыть торговый счет в компании Телетрейд. Я решила попробовать, открыла счет, закинула на него 8 тыс. долларов, но поскольку торговать сама еще боялась, менеджер сказал, что я могу подключиться к проекту Синхронная торговля. Сначала все было хорошо, потом деньги по чуть-чуть стали сливаться, когда осталось всего 1400$, я решила, что пора прекращать, и вот тут меня ждал нежданчик, оказалось, что Телетрейд не выводит деньги, заявки отклоняют одну за другой! Вот так меня развели на 8 тысяч! И я, как мне потом удалось выяснить далеко не одна такая.