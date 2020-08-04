У Польщі представили нову автомобільну марку Izera, яка належить заснованої в 2016 році держкомпанії ElectroMobility.
Дивися повний текст Польща представила свої перші електрокари (фото).
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:48
Польща представила свої перші електрокари (фото)
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Дивися повний текст Польща представила свої перші електрокари (фото).
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:48
Ха! А когда-то они у нас электрочайники вывозили, и теперь где мы, и где они???
А прошло всего лишь 30 лет.
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