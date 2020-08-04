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Польща представила свої
перші електрокари (фото)

Польща представила свої перші електрокари (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:48

Польща представила свої перші електрокари (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі представили нову автомобільну марку Izera, яка належить заснованої в 2016 році держкомпанії ElectroMobility.

Дивися повний текст Польща представила свої перші електрокари (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:48

Ха! А когда-то они у нас электрочайники вывозили, и теперь где мы, и где они???
А прошло всего лишь 30 лет.
Jorj
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