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Чи будуть в червоній зоні
зупинятися поїзди - пояснення...

Чи будуть в червоній зоні зупинятися поїзди - пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49

Чи будуть в червоній зоні зупинятися поїзди - пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Владислав Криклій заявив у ефірі "Громадського радіо".

Дивися повний текст Чи будуть в червоній зоні зупинятися поїзди - пояснення Мінінфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49

Вчера решил,что поезда не будут останавливаться,сегодня другое решение.Это министр или наследник омеляна.
sena_2008atp
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