Про це Владислав Криклій заявив у ефірі "Громадського радіо".
Дивися повний текст Чи будуть в червоній зоні зупинятися поїзди - пояснення Мінінфраструктури.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49
Чи будуть в червоній зоні зупинятися поїзди - пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи будуть в червоній зоні зупинятися поїзди - пояснення Мінінфраструктури.
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49
Вчера решил,что поезда не будут останавливаться,сегодня другое решение.Это министр или наследник омеляна.
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