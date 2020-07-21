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Нацкомісія з тарифів затвердила
знижені "зелені" тарифи

Нацкомісія з тарифів затвердила знижені "зелені" тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:52

Нацкомісія з тарифів затвердила знижені "зелені" тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент.

Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів затвердила знижені \"зелені\" тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:52

Где эти долбаные журналюги-разоблачители и политологи? Почему ничего про суть "зеленого рекета" нет на ТВ?
sialeks
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