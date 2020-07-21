Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент.
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів затвердила знижені \"зелені\" тарифи.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:52
Нацкомісія з тарифів затвердила знижені "зелені" тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів затвердила знижені \"зелені\" тарифи.
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:52
Где эти долбаные журналюги-разоблачители и политологи? Почему ничего про суть "зеленого рекета" нет на ТВ?
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