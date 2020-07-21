Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент.
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів затвердила знижені \"зелені\" тарифи.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:52
Нацкомісія з тарифів затвердила знижені "зелені" тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів затвердила знижені \"зелені\" тарифи.
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:52
Где эти долбаные журналюги-разоблачители и политологи? Почему ничего про суть "зеленого рекета" нет на ТВ?
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:39
Re: Нацкомісія з тарифів затвердила знижені
Хоть что то вменяемое... частично. Зеленый тариф это вымывание денег из нашего кармана, рост тарифов и уничтожение экономики. Украине нужна ДЕШЕВАЯ энергия а не Зеленое дерьмо...учитывая мизерную долю нашей стагнирующей промышленности выбросы СО от нее не имеют в мировых масштабах абсолютно никакого значения...Тот же Китай при его спаде в период короновирусного кризиса уменьшил выбросы СО на столько сколько Украина выбросила лет за 10+ ... вот там надо "зеленые тарифы" вводить. Но там нет таких идиотов как у нас в руководстве... и барыг инвестров их офшоров.
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