|
|
|
У "Нафтогазі" розповіли, чи планують відновлювати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:13
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" не планує відновлювати закупівлі природного газу у Росії, припинені в кінці 2015 року. На цей час "Газпром" не запропонував конкурентоспроможні ціни та умови.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, чи планують відновлювати закупівлі російського газу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89636
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|910
|
Вів 04 сер, 2020 21:26
EKO
|
|3
|197
|
|
|0
|47
|
Пон 03 сер, 2020 22:27
R2
|