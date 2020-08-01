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У "Нафтогазі" розповіли,
чи планують відновлювати...

У "Нафтогазі" розповіли, чи планують відновлювати...
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:13

У "Нафтогазі" розповіли, чи планують відновлювати...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" не планує відновлювати закупівлі природного газу у Росії, припинені в кінці 2015 року. На цей час "Газпром" не запропонував конкурентоспроможні ціни та умови.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, чи планують відновлювати закупівлі російського газу.
R2
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