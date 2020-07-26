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Через недбалість НААН держава
може втратити частину...

Через недбалість НААН держава може втратити частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21

Через недбалість НААН держава може втратити частину...

Пропонуємо до обговорення:
Національна академія аграрних наук (НААН) не здійснює належний облік підзвітних земель, через що держава може втратити частину з них.

Дивися повний текст Через недбалість НААН держава може втратити частину земель - Рахункова палата.
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