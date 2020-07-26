Національна академія аграрних наук (НААН) не здійснює належний облік підзвітних земель, через що держава може втратити частину з них.
Дивися повний текст Через недбалість НААН держава може втратити частину земель - Рахункова палата.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21
Через недбалість НААН держава може втратити частину...
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Дивися повний текст Через недбалість НААН держава може втратити частину земель - Рахункова палата.
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