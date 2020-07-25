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А-Банк підтримує новий
режим роботи СЕП - 23/7

А-Банк підтримує новий режим роботи СЕП - 23/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:25

А-Банк підтримує новий режим роботи СЕП - 23/7

Пропонуємо до обговорення:
Національним банком впроваджено новий режим роботи СЕП – “23/7”.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:25

Респект А-банку!
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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