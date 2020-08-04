Компанія Google офіційно анонсувала перші моделі Pixel з технологією 5G — Pixel 5 і Pixel 4A 5G.
Дивися повний текст Google анонсувала перші Pixel з підтримкою 5G (фото).
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:45
Google анонсувала перші Pixel з підтримкою 5G (фото)
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Дивися повний текст Google анонсувала перші Pixel з підтримкою 5G (фото).
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