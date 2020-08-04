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Google анонсувала перші Pixel з підтримкою 5G (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 22:45
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google офіційно анонсувала перші моделі Pixel з технологією 5G — Pixel 5 і Pixel 4A 5G.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:46
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