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Інвесткомпанії спрогнозували
курс гривні на кінець року

Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:08

Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року

Пропонуємо до обговорення:
Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.

Дивися повний текст Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року.
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