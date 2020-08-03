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Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.
Дивися повний текст Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:08
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:20
Зе давно спрогнозировал))
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