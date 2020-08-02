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Інвесткомпанії спрогнозували
курс гривні на кінець року

Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:08

Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року

Пропонуємо до обговорення:
Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.

Дивися повний текст Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:08

оптимисты...
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:20

Зе давно спрогнозировал))
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:25

А вот теперь прогнозирую я! Обменный курс к первому декабря будет 84,6-87,9 грн. за доллар. Почему так? А потому что!!! : )
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