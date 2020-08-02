Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.
Дивися повний текст Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:08
Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року.
Додано: Сер 05 сер, 2020 07:25
А вот теперь прогнозирую я! Обменный курс к первому декабря будет 84,6-87,9 грн. за доллар. Почему так? А потому что!!! : )
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