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Киянам нагадали, як правильно
передати показання...

Киянам нагадали, як правильно передати показання...
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08

Киянам нагадали, як правильно передати показання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба постачальника електроенергії YASNO.

Дивися повний текст Киянам нагадали, як правильно передати показання електролічильника.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08

Это не так работает.

Показания счетчика можно внести через личный кабинет Yasno с 1 по 10е числа месяца.

Второй вариант: показания счетчика можно указать при оплате квитанции - например Portmone такую опцию поддерживает.

Даже если такая квитанция оплачена, скажем, 15го числа, показания будут учтены и защитаны.
Erufu
 
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