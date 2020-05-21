Про це повідомляє прес-служба постачальника електроенергії YASNO.
Дивися повний текст Киянам нагадали, як правильно передати показання електролічильника.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08
Киянам нагадали, як правильно передати показання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам нагадали, як правильно передати показання електролічильника.
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08
Это не так работает.
Показания счетчика можно внести через личный кабинет Yasno с 1 по 10е числа месяца.
Второй вариант: показания счетчика можно указать при оплате квитанции - например Portmone такую опцию поддерживает.
Даже если такая квитанция оплачена, скажем, 15го числа, показания будут учтены и защитаны.
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