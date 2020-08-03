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ЮНІСЕФ закликає Кабмін
повернути «пакунки малюка»...

ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:17

ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка»...

Пропонуємо до обговорення:
Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) закликав уряд повернути «пакунки малюка», які замінили грошовими виплатами.

Дивися повний текст ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка» замість грошових виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:17

А в чем проблема все указанное купить за выплачиваемые деньги?

Или кому-то очень хочется вернуть пакеты, чтобы можно было делать за государственный счет госзакупки у "своих" олигархов по завышенным ценам, закупая задорого некачественные и ненужные предметы?

большинство украинских родителей (8 из 10) выступают за натуральную помощь — об этом свидетельствуют их отзывы, которые собирали в течение двух лет


Напоминает советские времена, когда "покращення" и другие неудобные решения вводили обосновывая выражениями "по пожеланиям трудящихся". Видимо нет других обоснований, почему родители должны брать задорого закупаемый из госбюджета ненужный мусор у олигархов по завышенным ценам, вместо того чтобы самим купить то что нужно...
Амвросий
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