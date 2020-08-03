Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) закликав уряд повернути «пакунки малюка», які замінили грошовими виплатами.
Дивися повний текст ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка» замість грошових виплат.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 00:17
ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка» замість грошових виплат.
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:17
А в чем проблема все указанное купить за выплачиваемые деньги?
Или кому-то очень хочется вернуть пакеты, чтобы можно было делать за государственный счет госзакупки у "своих" олигархов по завышенным ценам, закупая задорого некачественные и ненужные предметы?
Напоминает советские времена, когда "покращення" и другие неудобные решения вводили обосновывая выражениями "по пожеланиям трудящихся". Видимо нет других обоснований, почему родители должны брать задорого закупаемый из госбюджета ненужный мусор у олигархов по завышенным ценам, вместо того чтобы самим купить то что нужно...
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:06
Re: ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка»...
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