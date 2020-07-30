Імпорт електроенергії з України за січень-червень 2020 року у порівнянні з попереднім роком скоротився у 30 разів, експорт - у 6,8 рази.
Дивися повний текст Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччя у 30 разів.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 08:03
Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччя у...
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Дивися повний текст Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччя у 30 разів.
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:03
Энергобаланс предполагает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- ...генераций. Просто гениально.. снижаем ДЕШЕВУЮ генерацию, причем в случае с ГЭС еще и абсолютно экологическую да и АЭС тоже бескарбоновая генерация, а в замен увеличиваем генерацию СЭС по грабительскому Зеленому тарифу, которая в 10 раз дороже и еще и не отличается стабильностью.
А потом почему то удивляемся - а что это такое опять тариф вырос???
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