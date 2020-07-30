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Україна скоротила імпорт
електроенергії за І півріччя у...

Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччя у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:03

Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччя у...

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт електроенергії з України за січень-червень 2020 року у порівнянні з попереднім роком скоротився у 30 разів, експорт - у 6,8 рази.

Дивися повний текст Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччя у 30 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:03

Энергобаланс предполагает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- ...генераций. Просто гениально.. снижаем ДЕШЕВУЮ генерацию, причем в случае с ГЭС еще и абсолютно экологическую да и АЭС тоже бескарбоновая генерация, а в замен увеличиваем генерацию СЭС по грабительскому Зеленому тарифу, которая в 10 раз дороже и еще и не отличается стабильностью.
А потом почему то удивляемся - а что это такое опять тариф вырос???
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:07

Джон, я даже больше скажу - ночью балансируем с помощью ТЭС на угле, ведь солнышко ночью почему-то не светит. Экология по украински она такая...
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RomanTik
 
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