На сьогодні пенсії для деяких категорій не індексуються.
Дивися повний текст Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх категорій.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 08:21
Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх категорій.
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:21
У всех будет 2400, хоть ты дворником всю жизнь пропахал и получал 60 рублей, хоть инженером и получал 150, до лампочки? Ничего не меняется. Угадал?
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