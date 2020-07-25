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Мінсоцполітики має намір провести
індексацію пенсій усіх...

Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:21

Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні пенсії для деяких категорій не індексуються.

Дивися повний текст Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх категорій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:21

У всех будет 2400, хоть ты дворником всю жизнь пропахал и получал 60 рублей, хоть инженером и получал 150, до лампочки? Ничего не меняется. Угадал?
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