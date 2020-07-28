На сьогодні пенсії для деяких категорій не індексуються.
Дивися повний текст Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх категорій.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 08:21
Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх категорій.
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:21
У всех будет 2400, хоть ты дворником всю жизнь пропахал и получал 60 рублей, хоть инженером и получал 150, до лампочки? Ничего не меняется. Угадал?
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:29
freelanc
Инженеры тоже разными бывают, чтоб дворникам мести инфраструктуру ее нужно кому то построить. Но давайте упростим пример, воспитатель в садике и дворник должны получать одинаковую пенсию? Преподаватель музыки с консерваторским образованием, хирург и др. личности потратившие >10 лет жизни на образование, в то время как дворник наслаждался жизнью. Все равны?
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:19
Васса. Уравниловки быть не должно. Ну правительство избирает себе легкий путь ч тоб,не морочить голову
Додано: Чет 06 сер, 2020 06:57
нет. У мелких госслужащих пенсии порядка 10-15 тысяч. У судей порядка 50 тысяч. Есть категории которые пенсии значительно больше получают.
Уравниловка на уровне минималки только для простых рабочих, инженеров и других работяг. На госслужбе пенсии всегда вкуснее были.
Хочешь хорошую пенсию - надо в госорганы или в судьи идти
Нет конечно, кто ближе к корыту те и будут больше получать.
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