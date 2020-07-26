В Україні відбулися істотні зміни в правилах нарахування і виплати державної соціальної допомоги.
Дивися повний текст Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане складніше отримати, а кому взагалі не заплатять.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 08:38
Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане складніше отримати, а кому взагалі не заплатять.
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:38
Сволочи в правительстве. Хотела оформить помощь как малообеспеченная, имею двоих детей, одному ребенку 7 месяцев, так они скоты решили брать доходы за прошлый год. Конечно во время карантина много безработных, доходы населения упали, пришлось бы многим платить соцпомощь. Прожив попробуй хоть один из депутатов дормоедов на 860 гривен с маленьким ребенком
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