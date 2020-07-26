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Нові правила нарахування
соцдопомоги: кому стане...

Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:38

Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відбулися істотні зміни в правилах нарахування і виплати державної соціальної допомоги.

Дивися повний текст Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане складніше отримати, а кому взагалі не заплатять.
R2
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Сволочи в правительстве. Хотела оформить помощь как малообеспеченная, имею двоих детей, одному ребенку 7 месяцев, так они скоты решили брать доходы за прошлый год. Конечно во время карантина много безработных, доходы населения упали, пришлось бы многим платить соцпомощь. Прожив попробуй хоть один из депутатов дормоедов на 860 гривен с маленьким ребенком
irinapostemskalulu
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