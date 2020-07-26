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Ринок нерухомості столиці
у I півріччі (інфографіка)

Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:25

Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "будпорт".

Дивися повний текст Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:25

Беручи до уваги, що забудовники взяли за моду затримувати більше як на рік навіть майже продані об'єкти - то 3 місяці простою відділу продажів не сильно вприває на процес. Або просто кажуть, що продані.
RO41m
 
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