Про це пише "будпорт".
Дивися повний текст Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка).
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:25
Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка).
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:25
Беручи до уваги, що забудовники взяли за моду затримувати більше як на рік навіть майже продані об'єкти - то 3 місяці простою відділу продажів не сильно вприває на процес. Або просто кажуть, що продані.
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