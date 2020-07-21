За порушення правил паркування транспортних засобів у липні до міського бюджету надійшло 1,55 млн грн.
Дивися повний текст У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5 млн грн.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31
У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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Дивися повний текст У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5 млн грн.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31
Лібералізація всього - не завжди єдино правильний шлях. Без незворотності покарання це не працює.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:43
Потрібен новий проект, щоб ці люди відчували себе меценатами.
Наприклад - метро на Троєщину (співфінансування:) ), або велика кільцева навколо Києва, новий міст через Дніпро.
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:41
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:10
Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.
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