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У липні «герої парковки»
поповнили бюджет Києва на 1,5...

У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31

У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
За порушення правил паркування транспортних засобів у липні до міського бюджету надійшло 1,55 млн грн.

Дивися повний текст У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5 млн грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31

Лібералізація всього - не завжди єдино правильний шлях. Без незворотності покарання це не працює.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:43

Потрібен новий проект, щоб ці люди відчували себе меценатами.
Наприклад - метро на Троєщину (співфінансування:) ), або велика кільцева навколо Києва, новий міст через Дніпро.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:41

  Rainbow написав:Потрібен новий проект, щоб ці люди відчували себе меценатами.
Наприклад - метро на Троєщину (співфінансування:) ), або велика кільцева навколо Києва, новий міст через Дніпро.

А смысл? -- число нарушений нужно уменьшать, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:10

Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:28

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

Но это немного для Киева 1,5 млн грн.Пороть надо нещадно,как немцы во второй...
Но некому.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:39

1,5 ляма в бюджет и 4,5 в карман эвакуаторщикам и штрафплощадке.
egor6508
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