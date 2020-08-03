За порушення правил паркування транспортних засобів у липні до міського бюджету надійшло 1,55 млн грн.
Дивися повний текст У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5 млн грн.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31
У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5 млн грн.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31
Лібералізація всього - не завжди єдино правильний шлях. Без незворотності покарання це не працює.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:43
Потрібен новий проект, щоб ці люди відчували себе меценатами.
Наприклад - метро на Троєщину (співфінансування:) ), або велика кільцева навколо Києва, новий міст через Дніпро.
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:41
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:10
Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:28
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Но это немного для Киева 1,5 млн грн.Пороть надо нещадно,как немцы во второй...
Но некому.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:13
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:24
Как будто это плохо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 05:54
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
короче.у меня пример, паркуется борзо передо мной.,выскакиваю пи** надавать-дверцу рванул ,а там блондинка-ба,чтоб ее..как звать-маруся,перехожу на интеллигентный язык,а она еще и добавляет №извините не знала как и вообще" Обезоружила..Повел в кафе кофе пить.Нет вот такой случай ...А из нитх состоит наша жизнь.
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