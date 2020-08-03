У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...

Додано: Чет 06 сер, 2020 06:15

_hunter написав: egor6508 написав: 1,5 ляма в бюджет и 4,5 в карман эвакуаторщикам и штрафплощадке. 1,5 ляма в бюджет и 4,5 в карман эвакуаторщикам и штрафплощадке.

Да пусть хоть все 6 -- "в карман" -- если лосей на дорогах не станет... Да пусть хоть все 6 -- "в карман" -- если лосей на дорогах не станет...

чтобы лосей не стало, нужно подземные паркинги строить, чтобы было где машины парковать. Но тогда не получится штрафы собирать.А так это только очередной повод содрать денег с пересичных на новые яхты чиновникам. Создать условия когда некуда машину поставить, а потом собирать штрафы за то что нарушают. А куда они денутся - будут нарушать, паркинги ведь специально не строят. Вот и копеечка чиновнику в карман капает...Ну а чтобы не думали на общественный транспорт пересесть, его специально в скотовозы превращают.Вы не заметили, что последнее время все покращення сводятся к тому чтобы повысить тарифы, увеличить стоимость коммуналки или ввести какие-то новые штрафы, повысить налоги, ввести оплату за чтото, увеличить цены и т.п. Все сводится к тому чтобы содрать с пересичных побольше денег, по любому поводу и без повода.Практически каждый день новости о новых повышениях тарифов штрафов, налогов и других поборов идут... И это при том что люди и так стали меньше зарабатывать, а тут еще и коронавирус.