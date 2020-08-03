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У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:07
eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.
Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
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