eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.
Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 07:07
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:33
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Как и цена айфона. Требуем сообщить какую сумму откатов платит Джобс за право продавать свои айфоны!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:41
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Сравнение и сарказм в данном случае неуместны.
Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн. Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн.
Размер имеет значение.
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