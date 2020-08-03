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У липні «герої парковки»
поповнили бюджет Києва на 1,5...

У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:07

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.

Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:33

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

  2XL написав:Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.

Как и цена айфона. Требуем сообщить какую сумму откатов платит Джобс за право продавать свои айфоны!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:41

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

vitaliy_berdinskikh написав:
  2XL написав:Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.

Как и цена айфона. Требуем сообщить какую сумму откатов платит Джобс за право продавать свои айфоны!
Сравнение и сарказм в данном случае неуместны.
Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн. Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн.
Размер имеет значение.
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