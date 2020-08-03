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У липні «герої парковки»
поповнили бюджет Києва на 1,5...

У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:07

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.

Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:33

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

  2XL написав:Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.

Как и цена айфона. Требуем сообщить какую сумму откатов платит Джобс за право продавать свои айфоны!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:41

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

vitaliy_berdinskikh написав:
  2XL написав:Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.

Как и цена айфона. Требуем сообщить какую сумму откатов платит Джобс за право продавать свои айфоны!
Сравнение и сарказм в данном случае неуместны.
Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн. Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:13

  2XL написав:Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн.

В Киеве эвакуаторы берут оплату по таксометру?

Мне в Харькове надо было отвезти машину на ближайшее СТО - заплатил стандартную цену, никто скидки не делал что проехали "несколько км".

  2XL написав:Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн.

Цена поездки на такси одной службы так же может отличаться в два раза, просто из-за класса автомобиля. Тут и работа выделенного автомобиля, а не дежурного как при обычном заказе, и вредные условия работы, и эвакуатор наверняка более дорогой за счёт наличия манипулятора. Те что стоят 400-600 обычно просто платформа с лебедкой, но они бесполезны для вытягивания нарушителей плотно стоящих в городе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:11

  Амвросий написав:
  _hunter написав:
  egor6508 написав:1,5 ляма в бюджет и 4,5 в карман эвакуаторщикам и штрафплощадке.

Да пусть хоть все 6 -- "в карман" -- если лосей на дорогах не станет...


чтобы лосей не стало, нужно подземные паркинги строить, чтобы было где машины парковать. Но тогда не получится штрафы собирать.

А тут замкнутый круг: никто не поедет на платный подземный паркинг, если можно на дороге нашару запарковаться -- соответственно нет смысла строить паркинг.
Простой пример из жизни: Ocean Plaza -- дальний паркинг, места есть всегда -- на дороге машины вторым рядом останавливаются -- "мне только на 5 минуточек"..
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:11

  2XL написав:
eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.

Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.

Так никто же не заставляет пользоваться -- в чем проблема?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:16

А кооменты то чистят... Люди отвечают на мой пост, а его нет.

Можно просто нанять большое колличество инспекторов с парковки и нормально наполнять бюджет.
Один инспектор за 30 мин может выписать 10 штрафов, а эвакуатору нужен час чтобы забрать авто и пополнить бюджет на 510 грн.
Инспектор за час пополнит бюджет на 5-10 тыс грн.
Эвакуаторы, это чисто кормушка.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:21

  egor6508 написав:Можно просто нанять большое колличество инспекторов с парковки и нормально наполнять бюджет.
Один инспектор за 30 мин может выписать 10 штрафов, а эвакуатору нужен час чтобы забрать авто и пополнить бюджет на 510 грн.
Инспектор за час пополнит бюджет на 5-10 тыс грн.
Эвакуаторы, это чисто кормушка.

Это наказание еще и геммороем с забиранием машины назад, так сказать прививка от быдлячества.
255 грн. это не наказание, а легкое недоразумение, а вот покататься и забирать машину, это геммор и неудобство. Терапевтический эффект более существенный. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:25

  _Mykola_ написав:
  egor6508 написав:Можно просто нанять большое колличество инспекторов с парковки и нормально наполнять бюджет.
Один инспектор за 30 мин может выписать 10 штрафов, а эвакуатору нужен час чтобы забрать авто и пополнить бюджет на 510 грн.
Инспектор за час пополнит бюджет на 5-10 тыс грн.
Эвакуаторы, это чисто кормушка.

Это наказание еще и геммороем с забиранием машины назад, так сказать прививка от быдлячества.
255 грн. это не наказание, а легкое недоразумение, а вот покататься и забирать машину, это геммор и неудобство. Терапевтический эффект более существенный. :mrgreen:

Более того: это вполне может восприниматься как плата за парковку. И если штраф будет пару/тройку раз в месяц -- человек вполне может считать себя "победителем системы": сэкономил на платной парковке.
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