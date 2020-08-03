eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.
Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 07:07
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:33
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Как и цена айфона. Требуем сообщить какую сумму откатов платит Джобс за право продавать свои айфоны!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:41
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Сравнение и сарказм в данном случае неуместны.
Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн. Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:13
В Киеве эвакуаторы берут оплату по таксометру?
Мне в Харькове надо было отвезти машину на ближайшее СТО - заплатил стандартную цену, никто скидки не делал что проехали "несколько км".
Цена поездки на такси одной службы так же может отличаться в два раза, просто из-за класса автомобиля. Тут и работа выделенного автомобиля, а не дежурного как при обычном заказе, и вредные условия работы, и эвакуатор наверняка более дорогой за счёт наличия манипулятора. Те что стоят 400-600 обычно просто платформа с лебедкой, но они бесполезны для вытягивания нарушителей плотно стоящих в городе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:11
А тут замкнутый круг: никто не поедет на платный подземный паркинг, если можно на дороге нашару запарковаться -- соответственно нет смысла строить паркинг.
Простой пример из жизни: Ocean Plaza -- дальний паркинг, места есть всегда -- на дороге машины вторым рядом останавливаются -- "мне только на 5 минуточек"..
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:11
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:16
А кооменты то чистят... Люди отвечают на мой пост, а его нет.
Можно просто нанять большое колличество инспекторов с парковки и нормально наполнять бюджет.
Один инспектор за 30 мин может выписать 10 штрафов, а эвакуатору нужен час чтобы забрать авто и пополнить бюджет на 510 грн.
Инспектор за час пополнит бюджет на 5-10 тыс грн.
Эвакуаторы, это чисто кормушка.
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:21
Это наказание еще и геммороем с забиранием машины назад, так сказать прививка от быдлячества.
255 грн. это не наказание, а легкое недоразумение, а вот покататься и забирать машину, это геммор и неудобство. Терапевтический эффект более существенный.
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:25
Более того: это вполне может восприниматься как плата за парковку. И если штраф будет пару/тройку раз в месяц -- человек вполне может считать себя "победителем системы": сэкономил на платной парковке.
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